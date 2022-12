Synthetische Nachbildung für US-Aktienindizes

Zu den grössten und am längsten laufenden synthetischen ETF gehören diejenigen, die wichtige US-Aktienbenchmarks wie die Indizes S&P 500 und MSCI USA abbilden. Während ein physisch nachgebildeter ETF mit Sitz in einem der europäischen Länder, die ein Steuerabkommen mit den USA haben, einer reduzierten Quellensteuer auf die erhaltenen Dividenden unterliegt, kann ein synthetischer ETF die Bruttorendite des Index erhalten, d.h. mit null Prozent Quellensteuer auf die Dividenden. Infolgedessen kann ein synthetischer ETF mit Sitz in Irland im Vergleich zu einem physisch nachgebildeten ETF, der ebenfalls in Irland ansässig ist, von zusätzlichen 15% der Dividendenwerte profitieren.