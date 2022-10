Am meisten offene Stellen hat es im Gesundheitswesen (15'347 gegenüber 13'698 im ersten Quartal), in der Gastronomie und Hotellerie (12'757 versus 11'081), im Detailhandel (12'403 vs 11'656), im Baugewerbe (12'095 vs 12'585) sowie in der Informatik (11'328 vs 11'102). Seco registriert zurzeit die höchste Arbeitlosenquote im Gastgewerbe (3,7%), trotz den vielen Jobangeboten. Dies dürfte u.a. auf die weniger attraktiven Arbeitsbedingungen zurückzuführen sein.