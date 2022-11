Stefano Amato, Senior Fund Manager im M&G Multi Asset Team

Stefano Amato ist in London tätig. Er bringt 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensverwaltung und an den Finanzmärkten in das Team ein. Er kommt von Santander Asset Management zu M&G, wo er Leiter des Bereichs Multi Asset Solutions und leitender Portfoliomanager für globale institutionelle Flaggschiff- und Total Return-Mandate war.