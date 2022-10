Ausserdem führt die Migros Bank per 5. Oktober wieder Kassenobligationen ein. Dies geschehe aufgrund des steigenden Kundeninteresses. In der Einführungsphase lege man Wert auf eine besonders attraktive Verzinsung für Laufzeiten von zwei bis vier Jahren. Bei einem anhaltenden Zinsanstieg hätten Sparerinnen und Sparer haben so die Flexibilität, in zwei bis vier Jahren in höher verzinsliche Anlagen umzusteigen, sagt CEO Kunzelmann. Die genauen Sätze werden tagesaktuell bekannt.