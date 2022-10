Unternehmenskredite eignen sich als Alternativen zu Anleihen oder anderen Formen der Unternehmensfinanzierung (Bild: shutterstock / alexmillos).

Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman erweitert sein Angebot an Private-Loan-Fonds um den Neuberger Berman European Private Loans Fund II. Mit dem in Irland aufgelegten Fonds können institutionelle Investoren in ausgewählte eurodenominierte Private Loans mit drei bis zehn Jahren Laufzeit investieren. Dabei handelt es sich um Kredite an Qualitätsunternehmen aus unterschiedlichen EU-Ländern und Branchen, an denen keine Private-Equity-Gesellschaft beteiligt ist („non-sponsored“). Der Fonds erfüllt § 2 Abs. 1 Nr. 16 Anlageverordnung (AnlV).