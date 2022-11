Daneben baute er die Marketing Consulting Services für PwC auf und beriet Kunden zu Fragen der strategischen Marktbearbeitung. Von 2010 bis 2016 war er bei der SBB in Bern als Leiter Strategie, Marketing & Nachhaltigkeit tätig. Seine Berufskarriere startete er 2004 bei Batten & Company. Als Unternehmensberater führte er verschiedene Projekte für nationale und internationale Industrieunternehmen in Deutschland und in der Schweiz.