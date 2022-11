Breitbach berichtet an Stefan Kuhn, Leiter des ETF-Vertriebs in Europa von Fidelity. Diese ist bereits seit 2017 mit eigenen aktiven ETF am Markt präsent und hat sich seitdem sukzessive weiterentwickelt. "Das gilt einerseits für Produkte, wo wir unser Angebot auf mittlerweile 17 aktive ETF erweitert haben. Es unterstreicht unsere Ambitionen, dass wir nun auch personell weiterwachsen und Tim Breitbach für unser ETF-Team gewinnen konnten", erklärt ETF-Europa-Vertriebschef Kuhn.