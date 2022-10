Carel Huber folgt auf Pierre Donnet, der sich zukünftig ausschliesslich auf die Kundenbetreuung konzentrieren will. (Bild: PD) Carel Huber folgt auf Pierre Donnet, der sich zukünftig ausschliesslich auf die Kundenbetreuung konzentrieren will. (Bild: PD) Carel Huber folgt auf Pierre Donnet, der sich zukünftig ausschliesslich auf die Kundenbetreuung konzentrieren will. (Bild: PD)

Carel Huber arbeitet in Genf und ist direkt Nicolas Mirabaud, geschäftsführender Gesellschafter von Mirabaud und Leiter Wealth Management, unterstellt. Er hat am 1. Oktober in der Schweiz und international die Leitung der Kundenbetreuungsteams für unabhängige Vermögensverwalter übernommen.