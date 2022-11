Das Interesse an Private Debt ist seit der Finanzkrise stark angestiegen. In diesem Rahmen erfreuen sich direkt vergebene Kredite an Mittelständler (Middle Market Direct Lending) wachsender Aufmerksamkeit. Da sie wie syndizierte Kredite variabel verzinst werden, sind sie gegen Inflationseinflüsse geschützt.

28.11.2022 22:33