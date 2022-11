Roman Neff übernimmt CEO-Position bei Reuss Private (Foto zvg)

Roman Neff, bisheriges Geschäftsleitungsmitglied und Chief Risk Officer CRO, wird Vorsitzender der Geschäftsleitung der Reuss Private AG. Er übernimmt vom bisherigen CEO Felix Ronner, der in der Funktion des CIO und Head Fixed Income in der Geschäftsleitung verbleibt. Zudem bleibt Felix Ronner weiterhin Geschäftsleitungsmitglied der Muttergesellschaft Reuss Private Group. Die Funktion des CRO übernimmt interimistisch der COO Frank Mennuni. Neu in die Geschäftsleitung wurde zudem Rino Miraglia berufen, der bereits seit Oktober des letzten Jahres die Funktion des Head Asset Management bekleidet. Als Head Wealth Management komplettiert Michael Bögli das Team um den neuen Geschäftsführer.