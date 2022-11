Da eine mangelnde Preissetzungsmacht also nicht das Problem für die allermeisten Unternehmen ist, belastet ein anderer Faktor die Kurse in diesem Jahr: So hat die zunehmende Inflation auch zu steigenden Zinsen geführt. Die höheren Zinsen überkompensieren für die Assetklasse Aktien die positiven Effekte aus den Preiserhöhungen der Unternehmen. Denn auch wenn der Gewinn eines Unternehmens moderat steigen mag, führt ein höherer Zins zu einem gestiegenen Abzinsungsfaktor. Im Zuge dessen sind die Gewinne weniger wert und als Konsequenz fallen die Aktienkurse.