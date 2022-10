Nick Bossart beginnt am 1. Oktober bei der Zürcher Bank Rothschild & Co. (Bild: PD)

In seiner neuen Funktion wird Nick Bossart seine Beratungserfahrung auf Kunden in der Schweiz anwenden und die globale Plattform von Rothschild & Co. portieren, die das gesamte Leistungsspektrum abdeckt und von strategischer Beratung und M&A bis hin zur Finanzierung und Kapitalmarktberatung reicht. Er bringt reiche Erfahrung ins Team und baut auf der starken Franchise auf, die das Unternehmen in der Region geschaffen hat, so die Bank. Seine Ernennung unterstreiche das anhaltende Engagement von Rothschild & Co. am Schweizer Markt.