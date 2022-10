In der Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 erläutert der Bundesrat, welche Schwerpunkte er für nachhaltige Entwicklung in den nächsten zehn Jahren setzen will. Die insgesamt 17 SDGs bilden dabei den Referenzrahmen. Sie sollen einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Entwicklung Rechnung tragen, erklärt Radler.