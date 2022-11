Premium für grüne Anleihen im Vergleich zu entwickelten Märkten

Anlegerinnen und Anleger profitierten einerseits vom Renditeanstieg und der Ausweitung der Spreads, andererseits sei der Verschuldungsgrad von EM-Unternehmen im Allgemeinen weniger als halb so hoch wie der von US-Unternehmen. "Das sind die wichtigsten Gründe, weshalb trotz des weltweit schwierigen makroökonomischen Umfelds die fundamentalen Aussichten für Schwellenländer-Unternehmen und positiv bleiben", so Cooke.



Die Erzielung einer positiven Wirkung mit grünen Anleihen wurde vor mehr als zehn Jahren möglich. Seither ist dieser Markt deutlich gewachsen und macht aktuell einen erheblichen Anteil der Emissionen von Schwellenländer-Anleihen aus. Per Ende September 2022 vereinten die Impact-Bonds 31% des Emissionsvolumens von Schwellenländer-Anleihen auf sich. Das Anlageuniversum der Impact-Bonds in Hartwährung beläuft sich inzwischen auf mehr als 250 Mrd. USD.