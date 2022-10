Die neuen Technologien und Formen von SmartPurse sollen auch den letzten Finanzmuffel begeistern. (Bild: Shutterstock.com/shinagowin)

Das Ziel im neuen Metastudio ist, besonders bei Frauen Interesse an Finanz- und Technologiethemen zu wecken und sie weiterzubilden. Nach wie vor haben diese Themen in der obligatorischen Schulzeit kaum oder gar keinen Platz. Die Folge: Sechs von zehn Frauen sagen, dass sie Finanzthemen nicht verstehen. Und nur 13% investieren in digitale Vermögenswerte – bei den Männern liegt dieser Wert bei 23%. Das zeigt das SmartPurse-Barometer 2022, eine dreijährige Studie über die finanzielle Entwicklung von Frauen.