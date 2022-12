"Im Schweizer Geschäft hilft, dass wir eine eigene Rechtseinheit haben", sagt Schweiz-Chef André Helfenstein. (Bild: Shutterstock.com/Pichetw) "Im Schweizer Geschäft hilft, dass wir eine eigene Rechtseinheit haben", sagt Schweiz-Chef André Helfenstein. (Bild: Shutterstock.com/Pichetw) "Im Schweizer Geschäft hilft, dass wir eine eigene Rechtseinheit haben", sagt Schweiz-Chef André Helfenstein. (Bild: Shutterstock.com/Pichetw)

In den Verantwortungsbereich des Schweiz-Chefs der Credit Suisse fallen 6000 der 16'000 in der Schweiz bei der Grossbank beschäftigten. Die Reduktion von 2000 Stellen bis 2025 in der Schweiz werde in seinem Bereich nicht zu radikalen Veränderungen führen, äussert sich Helfenstein gegenüber der NZZ. Der Abbau betreffe alle im Land aktiven Einheiten, dazu gehörten auch zahlreiche Gruppenfunktionen.