Die beiden Infrastrukturfonds erreichten 85 bzw. 92 Punkte, was hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsperformance sehr gute Resultate sind. Swiss Life Asset Managers nimmt bereits seit einigen Jahren an der GRESB-Nachhaltigkeits-Benchmark-Analyse teil. Für das eigene Immobilienportfolio sind dieses Jahr mittlerweile fast alle verwalteten Vermögen (98%) im Scope von GRESB. Swiss Life Asset Managers Deutschland steigerte in diesem Jahr die Anzahl Fonds um vier neue Fonds und verdoppelte die abgedeckten verwalteten Vermögen fast von CHF 4,5 Mrd. auf CHF 8,8 Mrd.