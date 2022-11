Asbjorn Trolle Hansen, Head Multi Asset bei Nordea AM an der Präsentation in Zürich.

Die hohe Inflation ist an den Finanzmärkten das dominierende Thema. Gelingt es den Notenbanken mit steigenden Zinsen die Wirtschaft abzukühlen, ohne sie in eine Rezession zu treiben? Asbjorn Trolle Hansen, Head Multi Asset bei Nordea Asset Management wies an einer kürzlichen Präsentation in Zürich darauf hin, dass die Massnahmen zwar wirkten, aber nicht so schnell: "Man kann Inflation nicht in zwei Monaten stoppen." Man könne aber in den USA am Kernindex für Ausgaben des Eigenbedarfs (PCE) bereits einen Rückgang der Inflation auf 4-5% erkennen. Im Gegensatz zum Konsumentenpreisindex (CPI) misst der PCE einen aktuellen Warenkorb und damit die Reaktion der Konsumenten, während der CPI-Warenkorb nur alle zwei Jahre angepasst wird. Neben den Güterpreisen, die während und nach Corona durch die starke Nachfrage zulegten, da die Konsumenten auf das eigene Zuhause eingeschränkt waren, haben sich die Nachfrage und damit auch die Preise für Dienstleistungen erst allmählich erholt, da Ausgaben für Reisen oder Restaurants lange nicht möglich waren.