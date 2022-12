Wichtig: Fundamentalanalyse, Risikomanagement und ESG-Integration

Trotz des positiven Ausblicks erfordert eine erfolgreiche Geldanlage in den Schwellenländern eine selektive Herangehensweise. Angesichts der steigenden Inputkosten lohne es sich, aktuell Ausschau nach unterbewerteten Unternehmen in Branchen zu halten, in denen die Emittenten eine gewisse Preissetzungsmacht haben. Zudem seien defensivere Sektoren wie beispielsweise den nichtzyklischen Konsumgütersektor und die Bereiche TMT und Infrastruktur ins Auge zu fassen. "Vielen Emittenten am Markt mangelt es noch an Transparenz, daher ist ein umsichtiger Ansatz für Governance-Aspekte von grösster Bedeutung."