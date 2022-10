Über einen längeren Zeitraum betrachtet, können wir momentan eine anormale Niedrigzinsphase infolge der grosszügigen Liquidität, mit der die Zentralbanken die Markt in den letzten zehn Jahren geflutet haben, ausschliessen. Wir sind davon überzeugt, dass sich die Inflation nach Abschluss der geldpolitischen Normalisierung (einschließlich der derzeitigen Straffung und eines anschließenden geldpolitischen Kurswechsels) auf einem höheren Niveau als in den letzten zehn Jahren stabilisieren wird. Dahin gehen im Übrigen auch die 10-jährigen Inflationserwartungen von inflationsindexierten Anleihen, die in zwei Jahren in den USA von 1,6% auf 2,4% und in Europa von 0,7% auf 2,4% gestiegen sind.