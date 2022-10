Accelleron Industries (Tickersymbol ACLN) gab zu Wochenbeginn den Einstand an der SIX Swiss Exchange. Der Eröffnungskurs betrug CHF 18.00 je Aktie, was für das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund CHF 1.7 Mrd. ergab. Am späteren Nachmittag notierten die Titel knapp darunter.

03.10.2022 22:33