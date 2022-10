Globale Umfrage zeigt, dass Vermögensverwalter die neuen Trends aufgreifen

Eine kürzlich durchgeführte weltweite Umfrage unter 125 Vermögensverwaltern in 26 Ländern ergab, dass 73% der Vermögensverwalter in den nächsten 12 Monaten entweder in illiquide Vermögenswerte investieren oder dies in Erwägung ziehen. Eine überwältigende Mehrheit (86%) gibt an, dass der Hauptgrund für Investitionen in private Märkte und andere illiquide Anlageklassen in besseren Renditen oder höheren Anlageerträgen liegt – teilweise in der Erwartung attraktiver Einstiegsmöglichkeiten in den nächsten Jahren. 71% der Vermögensverwalter sind jedoch besorgt über die Sperrfristen, während 59% sagen, dass sie nicht über die notwendigen Ressourcen verfügten, um die erforderliche Due-Diligence-Prüfung vor der Investition durchzuführen. Nur 21% der Befragten gaben an, dass ihre Kunden die Gebühren für diese Art von Investmentfonds und -strategien für zu hoch halten. Die «Verbesserung des Kundenerlebnisses» war für die befragten Vermögensverwalter die oberste Priorität (76%).