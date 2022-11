Wie ausserdem bekanntgegeben wurde, übernimmt Mara Harvey per 1. Januar 2023 die Leitung der VP Bank (Schweiz) mit Sitz in Zürich. Sie wird auch für die Region Europa mit Standort Luxemburg verantwortlich sein. Die promovierte Ökonomin besitzt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Wealth Management-Branche.