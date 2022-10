Privatanleger schlagen in der Wertpapierstatistik der SNB mit 1’346 Mrd. Franken zu Buche, also einem Anteil von 19%. Dabei fallen die Inländer mit 57% und die Ausländer mit 43% ins Gewicht. Beide Segmente halten rund 44% in Kapitalanlagen. Deren Anlagestrategie unterscheidet sich vor allem bei den Direktanlagen: So sind die Inländer zu 47,5% in Aktien und zu 4,8% in Obligationen investiert, die Ausländer aber zu 33,6% in Aktien und zu 14,9% in Obligationen. Die Ausländer suchen wohl neben Rendite auch vermehrt Sicherheit im Franken. Trotz dieser Unterschiede erlitten beide Gruppen in den ersten sieben Monaten einen Rückgang ihrer Depotwerte um rund 10%.