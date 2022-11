Der Vergleichsdienst Moneyland hat die Kosten für die digitale Vermögensverwaltung in der Schweiz untersucht. Im Durchschnitt fallen auf einen Anlagebetrag von CHF 25'000 Gesamtkosten von jährlich CHF 249 an, also rund 1% der Anlagesumme. Das ist markant günstiger als die klassische Vermögensverwaltung. Die Kosten der Apps unterscheiden sich aber erheblich.

09.11.2022 22:33