In der Schweiz ist im vierten Quartal Acceleron Industries als Spinoff von ABB mit einer Marktkapitalisierung 1710 Mio. Fr. an die Börse gelangt. Mit Sunwoda Electronic und Hangzhou Great Star Industrial verzeichnete die Six Swiss Exchange zudem zwei Kotierungen von Global Depository Receipts (GDR) im Volumen von 550 Mio. Fr. Gesamthaft konnte die Six n diesem Jahr 13 Zugänge mit einem Wert von über 3,8 Mrd. Fr. vermelden.