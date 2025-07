Die Kennzeichnung kann auf freiwilliger Basis verwendet werden. Der Name des in Frankreich entwickelten Systems bedeutet so viel wie «Nährwert-Punktzahl». Es bezieht neben Zucker, Fett und Salz empfehlenswerte Elemente wie Eiweiss, Ballaststoffe oder Anteile an Obst und Gemüse ein. Heraus kommt ein Wert, der in einer Skala abgebildet wird: von «A» auf dunkelgrünem Feld für die günstigste Bilanz über ein gelbes «C» bis zum roten «E» für die ungünstigste.