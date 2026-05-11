Kern der Neuausrichtung ist der Wechsel von einer bisher geografisch geprägten Struktur hin zu einem funktionalen Betriebsmodell. Dieses sei auf drei zentrale Ziele ausgerichtet: operative Exzellenz, eine konsequentere und diszipliniertere Marktbearbeitung sowie deutlich kürzere Entscheidungs- und Reaktionszeiten.