Der Umsatz reduzierte sich um 7,8 Prozent auf 615,2 Millionen Franken, wie Forbo am Freitag mitteilte. In Lokalwährungen entsprach dies einem Minus von 2,2 Prozent. Gegenüber einem starken ersten Halbjahr 2022 sei ein deutlicher Nachfragerückgang spürbar gewesen, was sich in tieferen Volumen widerspiegle. Hinzu seien stark negative Währungseinflüsse sowie markant angestiegene Personal- und Energiekosten gekommen, so Forbo.