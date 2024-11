Am kommenden Montag, den 18. November, starte die Kurzarbeit mit etwa 2000 Beschäftigten in der Fahrzeugproduktion, sagte Gruschka. Diese dauere mit Unterbrechungen insgesamt drei Wochen - nach einer Woche Kurzarbeit werde eine Woche gearbeitet und dann folge wieder eine Woche Kurzarbeit. An die letzte Kurzarbeitswoche schliesse sich nahtlos der zweiwöchige Werksurlaub über Weihnachten und Neujahr an. «Am 6. Januar fangen wir planmässig wieder an zu produzieren.»