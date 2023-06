Der Autobauer Ford hat ein neues, knapp zwei Milliarden Euro teures Werk für Elektroautos in Köln eröffnet. Mit dem Center werde der "Beginn einer neuen Generation von sauberen Produktionsverfahren und Elektrofahrzeugen in Europa" markiert, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende William Clay Ford Jr. am Montag in der Domstadt.

12.06.2023 15:24