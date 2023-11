Nach dem Ende eines wochenlangen Streiks nimmt der US-Autobauer Ford wie auch sein Konkurrent General Motors wieder eine Jahresprognose auf. Wegen des höheren Tarifvertrages mit der US-Gewerkschaft UAW dürfte der Gewinn schmaler ausfallen als noch zuletzt in Aussicht gestellt, teilte Ford am Donnerstag in Dearborn (US-Bundesstaat Michigan) mit. Für 2023 rechnet das Management nun mit einem bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 10 bis 10,5 Milliarden US-Dollar (9,1 bis 9,55 Mrd Euro). Noch vor dem rund sechswöchigen Streik hatte Finanzchef John Lawler 11 bis 12 Milliarden Dollar auf dem Zettel.

30.11.2023 13:30