Mehreren Medienberichten sowie Kommentaren von X-Nutzern zufolge hiess es in den wieder gelöschten Posts «Free Palestine» (auf Deutsch «Freiheit für Palästina»), «Israel is a terrorist state» (auf Deutsch «Israel ist ein terroristischer Staat») und «ALL EYES ON GAZA» (auf Deutsch «Alle Augen auf Gaza»). Wer die Nachrichten veröffentlicht haben könnte, war zunächst nicht bekannt.