Die von Venture Kick unterstützten Startups sammelten im vergangenen Jahr 1,25 Milliarden an Anschlussfinanzierungen ein, teilte die Initiative am Donnerstag mit. Im Fokus standen 2025 vor allem Deeptech-Startups aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Life Sciences und Cleantech. 42 Prozent der geförderten Projekte wurden von Frauen gegründet oder mitgegründet.