Die von Venture Kick unterstützten Startups sammelten im vergangenen Jahr 1,25 Milliarden an Anschlussfinanzierungen ein, teilte die Initiative am Donnerstag mit. Im Fokus standen 2025 vor allem Deeptech-Startups aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Life Sciences und Cleantech. 42 Prozent der geförderten Projekte wurden von Frauen gegründet oder mitgegründet.
Im vergangenen Jahr seien 66 Venture-Kick-Alumni unter die Top 100 Schweizer Startups gewählt worden, heisst es weiter. Zu den erfolgreichsten «Alumni» zählen Climeworks, das mit 162 Millionen US-Dollar eine der weltweit grössten CO2-Entfernungs-Investitionen sichern konnte sowie Neural Concept mit einer Finanzierungsrunde über 100 Millionen Dollar.
2026 will Venture Kick nun die Zahl der geförderten Startup-Projekte im Jahr 2026 um 15 Prozent erhöhen. Mittelfristig sind die Ziele ehrgeizig: Bis 2035 will die Kick 3000 Startups fördern, 50 Milliarden an Kapital mobilisieren und 100'000 Arbeitsplätze schaffen.
tp/jb
(AWP)