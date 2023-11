Mit einer gemeinsamen Förderzusage des Bundeswirtschaftsministeriums und des Landes Rheinland-Pfalz ist der Chemiekonzern BASF der Erzeugung von CO2-freiem Wasserstoff nähergekommen. Die Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner, übergab am Donnerstag im Beisein von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Ludwigshafen den entsprechenden Bescheid an BASF-Standortleiterin Melanie Maas-Brunner. Bund und Land unterstützen das Projekt mit bis zu 124,3 Millionen Euro, davon kommen bis zu 37,3 Millionen Euro aus Mainz.

23.11.2023 16:07