Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz beliefert den britischen Formel-1-Rennstall McLaren weiter bis einschliesslich 2030 mit Antriebseinheiten. Die beiden Unternehmen gaben die Verlängerung der Zusammenarbeit am Freitag am Rande des Saisonfinales in Abu Dhabi bekannt.

24.11.2023 10:34