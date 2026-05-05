Ein Jahr nach ihrem Start herrscht bei den Menschen im Land eine weit verbreitete Unzufriedenheit. In einer repräsentativen Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL/ntv zeigten sich nur noch 11 Prozent der Bundesbürger mit der Arbeit der Koalition zufrieden, während 87 Prozent unzufrieden sind. Im Vergleich zum Juli 2025 ist die Zustimmung damit deutlich eingebrochen - damals lag sie noch bei 38 Prozent.