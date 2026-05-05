Auch in zentralen Politikfeldern wird der Regierung eine schwache Performance bescheinigt. Rund 80 bis 90 Prozent der Befragten sind unzufrieden mit Massnahmen zur Infrastruktur, zur Begrenzung der Preissteigerungen, zur Reform der sozialen Sicherungssysteme sowie zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage. Etwas besser sieht es beim Thema Begrenzung illegaler Zuwanderung aus - hier sind 32 Prozent zufrieden und 60 Prozent unzufrieden.
Das Meinungsforschungsinstitut Forsa befragte am 30. April und 4. Mai insgesamt 1.002 Wahlberechtigte. Die statistische Fehlertoleranz beträgt +/- 3 Prozentpunkte. Die Umfrage ist laut RTL/ntv repräsentativ./shy/DP/mis
(AWP)