Wegen der angespannten finanziellen Lage komme es zu einer inhaltlichen Medienkonzentration, heisst es weiter. So würden in der Regionalberichterstattung Beiträge immer häufiger mehrfach verwendet. Das Fög sieht einen weiteren Verlust an Vielfalt auf lokaler und regionaler Ebene wegen den wenigen tagesaktuellen Informationsangeboten als problematisch an.