Medien haben Reichweitenproblem

Private wie auch öffentlich-rechtliche Medien erreichen allerdings immer weniger Menschen: Die Zahl der sogenannten News-Deprivierten ist in der Schweiz auf rekordhohe 46 Prozent angestiegen. Die Qualität der Medien sei zwar insgesamt gut, doch sie hätten ein Reichweitenproblem. News-Deprivierte nutzten Medien am ehesten auf Social Media, so Forschungsleiter Udris.