Arbeitskräfte fehlen

Bislang hatte die vergleichsweise günstige Beschäftigungslage die Gesamtsicht positiver erscheinen lassen. Nun aber ist die Beschäftigungskomponente unter den Wert von 100 gefallen und deutet somit auf eine ungünstige Entwicklung hin. Grund hierfür ist vor allem das Fehlen von Arbeitskräften. Die Komponente Arbeitslosigkeit, zuletzt stets deutlich hinter der Beschäftigung zurück, holt auf und liegt inzwischen fast gleichauf.