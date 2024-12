Bei Wahlen in Deutschland könnten aus Sicht des KI-Forschers Gerard de Melo Desinformation und Beeinflussung in sozialen Medien mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zunehmen. «Die grösste Sorge ist, dass Menschen völlig falsche und aus der Luft gegriffene Informationen und Bilder erhalten, die durch KI erzeugt sind», sagte der Forscher am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam der Deutschen Presse-Agentur. Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politiker diskutieren bei einer zweitägigen Konferenz (bis 4.) am HPI über Chancen und Risiken von KI.