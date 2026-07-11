Aktivitäten ziehen Rahmenabkommen in Zweifel

Hinweise auf Reparaturen gibt es laut CNN noch an weiteren Anlagen, die mit der mutmasslichen Entwicklung von Atomwaffen und ballistischen Raketen in Zusammenhang stehen sollen. Dazu zähle die Einrichtung in Pickaxe Mountain, in der tief unter der Erde an den nuklearen Fähigkeiten gearbeitet werden soll. In den vergangenen Wochen war demnach zu sehen, wie mehrere Lkw in die Tunnel hinein und wieder heraus fuhren.