Insgesamt verfügt Agroscope über 640 Stellen, die über das ordentliche Bundesbudget finanziert werden, wie es von Agroscope auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA heisst. Mit einem Abbau von 58 Stellen fällt damit ungefähr jede 11. vom Bund finanzierte Stelle weg. Weitere Stellen, die über Fremdmittel wie Gelder von Schweizerischen Nationalfonds (SNF) oder Horizon Europe finanziert werden, sind nicht betroffen.