Die Spielefirma entschied sich, eine einheitliche Version für den US-Markt und die Europäische Union bei Apple zur Prüfung vorzulegen. Der iPhone-Konzern will aber erst die weitere Entwicklung in dem jahrelangen Gerichtsstreit in den USA abwarten und liess die App nicht in seinen amerikanischen App Store. Epic kündigte daraufhin an, «Fortnite» werde auf iPhones «weltweit offline blieben» bis Apple die Blockade aufhebe.