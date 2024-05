Bei der Fabrikerweiterung von Infineon im Dresdener Norden geht es voran: Der Chiphersteller hat die finale Bauphase für die «Smart Power Fab» eingeleitet. Gut ein Jahr nach Baubeginn übergab Ministerpräsident Michael Kretschmer am Donnerstag die letzte noch ausstehende Baugenehmigung. Kretschmer beglückwünschte das Unternehmen. «Das Ziel in Europa ist, dass wir stärker an diesem grossen Wachstumsmarkt der Mikroelektronik profitieren können, dass wir nicht nur einkaufen aus anderen Regionen der Welt, sondern dass hier die Wertschöpfung stattfindet, hier die Mitarbeiter beschäftigt werden, hier die Innovationen stattfinden», sagte Kretschmer. Um das europäische Ziel von einem Anteil von 20 Prozent am Weltmarkt zu erreichen, brauche es Fabriken wie die in Dresden.