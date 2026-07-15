Das israelische Nachrichtenportal «ynet» meldete unter Berufung auf einen israelischen Regierungsbeamten, dass noch weitere Vorbereitungen und Vereinbarungen erforderlich seien, bevor mit der Umsetzung begonnen werden könne. Dies solle in den kommenden Tagen erreicht werden. Auch der gut vernetzte Journalist Barak Ravid schrieb auf X unter Berufung auf einen US-Beamten, die Gespräche seien positiv und produktiv verlaufen. Die Gespräche in Rom hätten zu einer Einigung über die Struktur und die Leitlinien für den Prozess zur Einrichtung der Pilotzonen geführt.