Verbündete der Ukraine reagieren nicht direkt

Von den Verbündeten der Ukraine gab es zunächst keine direkten öffentlichen Reaktionen auf das Gespräch. US-Präsident Donald Trump hatte schon am Donnerstag - nach Bekanntwerden des Fehlens von Kremlchef Wladimir Putin - gesagt, dass er keine grossen Erwartungen an das Treffen habe. «Es wird nichts passieren, bis Putin und ich zusammenkommen», sagte er kürzlich während seiner Golfstaaten-Reise. Er erklärte zudem erneut seine Bereitschaft, sich so bald wie möglich mit dem Kremlchef zu treffen, um den Krieg zu beenden.