Europäer wollen sich mit Trump austauschen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte am Abend nach den Gesprächen in Istanbul gesagt, die Ukraine erwarte eine Rückmeldung auf an Russland übermittelte Forderungen. «Danach werden wir erneut die Gelegenheit haben, uns mit Präsident Trump auszutauschen», erklärte Macron nach dem Ende eines Treffens europäischer Staats- und Regierungschefs in der albanischen Hauptstadt Tirana.