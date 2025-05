Am Freitag hatte der Chef des Weissen Hauses angedeutet, dass die Zölle auf chinesische Waren auf 80 Prozent gesenkt werden könnten, falls in Genf ein Durchbruch erzielt würde. Nach einer Einigung mit London am Donnerstag und einer Beschleunigung der Gespräche mit der Schweiz am Freitag versuchen die USA, eine Situation im Zollstreit zu beruhigen, die die Weltwirtschaft beeinträchtigt.