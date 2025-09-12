Zudem drängt die Frage nach dem Verkauf der Social-Media-App Tiktok in den USA. Eine von US-Präsident Trump verlängerte Frist für einen Deal für den Tiktok-Verkauf läuft am 17. September aus. Weil Tiktok dem in China ansässigen Bytedance-Konzern gehört, gibt es in den USA die Sorge, dass die chinesische Regierung über Tiktok an Daten amerikanischer Nutzer kommen und über die App die öffentliche Meinung im Land manipulieren könnte. Tiktok weist das zurück./jon/DP/men